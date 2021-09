MALA TEMPORA CURRUNT SED PEIORA PARANTUR - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– Cari amici, ci risiamo, tira aria di elezioni, arrivano le sentenze, le commissioni d’inchiesta parlamentari, si ruminano i disastri creati dall’inadeguatezza degli amministratori e dall’improvvisazione di parlamentari e partiti, dalla cinica protervia di regole comunitarie e dalla implacabile concorrenza dei partner europei, dalla vocazione corsara delle tribù libiche e dal sistema pietrificante della nostra burocrazia. Da sempre sostengo che quando la cura è peggiore del male diventa una forma perversa di eutanasia. Tira davvero una brutta aria per chi governa e chi si oppone, ma soprattutto per i cittadini che, di fronte al baratro, dovranno decidere se votare per non so chi e per cosa o andare al mare, lasciando la loro sorte futura nelle mani di un punto interrogativo. Francamente, dubitavo che la lezione terribile inflittaci dalla iattura di tangentopoli/mani pulite, con la eradicazione dei partiti storici, fosse servita a dare responsabilità e coraggio a chi istituzionalmente ha la facoltà di decidere, prima ancora che il consenso nelle urne. Adesso, ho la stessa sensazione provata all’annuncio del ritorno della malaria: per il Paese, in ginocchio per calamità naturali e artificiali, ci vuole tutto meno che un accanimento terapeutico, tale da stroncarlo sotto la tenda ad ossigeno.