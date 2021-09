L'EUROPA E L'AMORE, APPENA UN ANNO FA, IERI COME OGGI: "NUN ME SCORDO MAI..." - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– Un anno fa, era andato in scena l’incontro informale dei Ministri dell’Interno dei Paesi aderenti all’Europa comunitaria o se preferite all’Unione Europea. Per l’Italia, Salvini aveva ricordato le problematiche che ben conosciamo, quelle che sono legate alla formula tutt’altro che europea, quella di “Ognun per se e Dio per tutti!”, sottolineando l’imbarazzante defilamento di Malta, rispetto al transito di navigli con migranti nelle acque di sua competenza e il collega lussemburghese lo aveva interrotto con la protervia di chi è abituato a vivere del sacrificio degli altri, ricordando che nel secolo scorso furono gli italiani ad essere protagonisti di un fenomeno analogo… Quanto era accaduto a Vienna, le valutazioni che ne derivavano, non a caso capitavano proprio nel giorno che celebrava il decennale del clamoroso fallimento della “Lehman Brothers”, la banca d’affari americana, che in un giorno cambiò il destino economico di molti nel mondo, noi compresi. Penso che siate d’accordo sul fatto che si debba ancora riflettere seriamente e concludere che L’Europa Unita non possa essere solo un fatto economico, legato all’Euro e dominato dagli egoismi, da nazionalismi con la Francia in testa, senza parità possibile per welfare, sanità, lavoro, livelli retributivi, istruzione, ricerca, sicurezza, difesa, mobilità, ambiente, flussi migratori esterni e interni, etc, etc. Ci vuole un bel coraggio a pensare che qualcuno possa essere condannato a prendersela in quel posto, in nome e per conto degli altri, sulla base della storia e della collocazione geografica. Questo vale per l’Italia, come per la Grecia , la Spagna e la stessa Malta, esposte direttamente sulle rive del Mare Nostrum, ma anche per gli altri Paesi. L’accoglienza o il respingimento in assenza di progettualità e pianificazione, sulla base della sola emergenza, ha gli aspetti inquietanti del fatalismo, che purtroppo giustifica le catastrofi totali in mancanza di prevenzione. Questa situazione paradossale mi fa pensare alla famosa battuta del Guicciardini, impegnato nel complicato trattato di Cognac in difesa degli interessi fiorentini, nel 1526: “Francia o Spagna, purché se magna…”. Diciamo che siamo arrivati alla filosofia del chi se ne frega o della temperata contestazione, purché non si metta in discussione l’Unione Europea che, così com’è, con tutto il rispetto per il Presidente Mattarella, continua a rimanere un eufemismo. Mi pare che il clima di base sia sempre quello di un più o meno dissimulato egoismo e che le ragioni della diaspora o dell’accordo siano ben diverse da quelle che dividevano o univano i mentori degli Stati Uniti d’Europa, da Giuseppe Mazzini ad Altiero Spinelli, partendo dal suggeritore americano Beniamino Franklin e passando per La Fayette, Garibaldi ed Hugo, peraltro tutti massoni… Dai prodomi ad oggi, ci corrono quattro secoli con rivoluzioni, guerre, cambiamenti epocali sociali, scientifici e non di meno politici. Sono quasi scomparse le monarchie e completamente i regimi totalitari, ma non i veri poteri, che nel bene e nel male sono da sempre consolidati nella religione e nell’economia, salvo quelli occulti, che come tali ci sono ovviamente nascosti. E allora, cosa fare ? Beh, io vi propongo una soluzione, quella di rifugiarci nell’impero dei sensi. Giusto quell’empireo fatto di emozioni e di sentimenti, che sta tra il materiale del cibo e l’immateriale della poesia, dal sapore di un frutto maturo alla elaborazione di un piatto povero, dalla visione di un tramonto sul Foro Romano all’intonare uno stornello, all’immaginarci protagonisti di una struggente storia d’amore, come ho fatto io oggi, rimembrando la “Nun me scordo mai”, scritta dal poeta gastronomo Adolfo Giaquinto, con la musica di Cardoni, nel 1894, cantata magistralmente, ma per metà, dall’impareggiabile Ettore Petrolini. Sì, per metà, perché la seconda strofa era disillusoria, negativa e il buon Ettore non sopportava che la gente piangesse. Dunque a voi l’arduo giudizio, augurandovi buona lettura e buon ascolto !