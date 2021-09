LA STABILITA' DI ROMA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

QUESTA STORIA DEL PATTO DI STABILITA’ PER I COMUNI STA DIVENTANDO UN COMODO ALIBI PER IL GOVERNO E I SINDACI. IN REALTA’ VIVIAMO UNA FASE “FANTOZZIANA” CHE CI FAREBBE RIDERE SE NON CI FOSSERO MORTI E DISTRUZIONI PER OGNI TEMPORALE. E ROMA CANDIDATA OLIMPICA 2024 ? DICIAMO CHE QUALCUNO LA PROTEGGE DA LASSU’ E COME NON POTREBBE ESSERE CON IL VATICANO IN SEDE E I GIUBILEI RICORRENTI. MA QUALCOSA CI FA CAPIRE CHE OLTRE I SINDACI OCCORRONO I PREFETTI E OLTRE … SUCCESSE NEL 1925, CHE MUSSOLINI DOVETTE RICORRERE AD UN PERENTORIO “ORDINE”, DATO PERALTRO AD UN SOTTOPOSTO SENZA MA E SENZA SE, COME IL GOVERNATORE FILIPPO CREMONESI,,, MA RENZI HA LA STOFFA ?