IL POTERE DELLO SPORT, DA DOMIZIANO A CARAVAGGIO E LEOPARDI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Se qualcuno dovesse ancora avere dubbi sul potere straordinario, sulla capacità di suscitare sentimenti, sul ruolo sociale dello sport, sugli aspetti positivi e virtuosi, ma anche sul versante peggiore, quello che riesce a motivare e scatenare istinti violenti, non ha che da informarsi, da spulciare le cronache , quelle recenti e quelle del passato, nemmeno tanto prossimo.Per questo, basta tornare indietro nei secoli con quella straordinaria macchina del tempo, che si è rivelato essere lo Stadio di Domiziano, il più antico impianto sportivo moderno del mondo, attraverso le sue trasmutazioni, fino alla sua fase barocca, quando Bernini, d’accordo con Donna Olympia Maidalchini-Pamphili, lo attrezzò come un’astronave, recuperando dal Circo di Massenzio l’antico obelisco del suo costruttore e organizzò l’apoteosi di un decollo verticale corroborato dai quattro fiumi più importanti del pianeta Terra, giusto in faccia alla Chiesa di Sant’Agnese in Agone, opera coeva, completata sei anni dopo dall’odiato Borromini. Nel gestaccio del Rio della Plata verso l’incognito divenire, ne risulta non uno sberleffo, ma un insulto permanente, un plateale “vaffa” a futura memoria umana, un colpo di spada atto ad uccidere con l’avversario la diversa opinione, non soltanto per quella che stava divenendo la più bella agorà del mondo, Piazza Navona. E tal quale aveva fatto qualche anno prima il turbolento Michelangelo Merisi da Caravaggio, che frequentava i paraggi per questioni di pallacorda, sport parente del tennis e in voga in quel periodo, oggi al limite della sopravvivenza, dopo aver traguardato campionati mondiali dal 1740 (Marchisio campione nel 1816) e Giochi Olimpici a Londra nel 1908. Dal 1602, Caravaggio aveva collezionato una serie di reati, sempre per eventi violenti. Il fatto più grave, quello che gli avrebbe cambiato drammaticamente la vita, però si svolse in Campo Marzio, la sera del 28 maggio 1606: a causa di una discussione per un fallo nel gioco della pallacorda, in una partita in cui era direttamente coinvolto: il pittore fu ferito e a sua volta colpì mortalmente il rivale, tal Ranuccio Tommasoni da Terni. Nella violenta rissa tra i partecipanti al gioco , erano con Caravaggio, Onorio Longhi, Petronio Troppa, gendarme a Castel S.Angelo ed un quarto uomo non identificato; in quella del deceduto, Ranuccio Tommasoni, i cognati Ignazio e Federico Iugoli, nonchè il fratello Gian Francesco, caporione dello stesso Campo Marzio. Le testimonianze dell’epoca raccontano che Tommasoni venne ferito gravemente alla coscia e dissanguato ebbe appena il tempo di confessarsi, prima di spirare ed essere seppellito lo stesso giorno nella chiesa di S.Maria ad Martyres. I coimputati del delitto, tranne il Troppa, risultarono contumaci e non venne celebrato un regolare processo. La pena comunque comminata fu l’esilio, tranne che per Michelanelo Merisi, detto Caravaggio, già in fuga verso la Liguria, per il quale fu decretata la condanna alla pena capitale, autorizzando chiunque l’avesse riconosciuto a decapitarlo. Questo episodio segnò l’inizio della fine per il grande artista, fuggito a Genova, poi a Napoli, Malta, Sicilia e infine morto, divorato dalla malaria, nel più disperato anonimato, a Porto Ercole, nel promontorio dell’Argentario, presso il sanatorio di Santa Maria Ausiliatrice, assistito dalla Confraternita di Santa Croce, il 18 luglio 1610. Per concludere, l’incommensurabile potere dello sport aveva trovato, ancora una volta, la sua combinazione chimica, modificando di non poco la stessa storia dell’arte , a Roma, in quel cortile dell’Università dei Falegnami, adattato alla pallacorda, poi Teatro Metastasio e infine luogo sacro al Risorgimento perché di riferimento per la nascita della Repubblica Romana. Dunque, lo sport non soltanto “more greco”, quello delle regole e delle celebrazioni classiche, ma anche quello nella sua espressione più passionale, fisica e non di meno culturale, com’era allora anche il gioco del pallone con bracciale, disciplina che scatenò la fantasia creativa di Giacomo Leopardi per “ Un vincitore nel pallone”…