Piazza di Spagna ha accolto la terza edizione della sfilata-evento Fashion&Talents - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design, hanno presentato ieri la III edizione della sfilata-evento Fashion & Talents che si è svolta nella suggestiva cornice di Piazza di Spagna a Roma, appuntamento che si è svolto nel rispetto di tutte le regole di sicurezza e distanziamento sociale.

Realizzato con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Fashion & Talents è stata l’occasione per dare spazio al talento dei giovani e sostenere il progetto della Onlus Insieme per la Ricerca – PCDH19, che ha l’obiettivo primario di promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulle mutazioni del gene PCDH19, responsabili di disturbi gravi nelle bambine, come epilessia, deficit cognitivi, autismo.

L’evento, che vuole contribuire a dare un forte segnale di ripresa economica e culturale rispetto agli ambiti strategici dell’alta formazione, della moda e del terzo settore, è stato condotto dalla giornalista televisiva Eleonora Daniele, presentatrice ufficiale della manifestazione. Fashion & Talents, sempre più vero e proprio “incubatore” di talenti anche internazionali, è stato ancora una volta un momento di condivisione e incontro di arte, estro e originalità, un bacino sempre rinnovato di differenti linguaggi espressivi. Per questa ragione i temi delle collezioni dei giovani designer sono liberi: ognuno di loro si è raccontato in piena autonomia e al massimo del proprio potenziale tecnico e creativo.

Tra le realtà formative nazionali, ha partecipato all’evento il Liceo Artistico Statale di Via di Ripetta, Roma, che coniuga la tradizione culturale con l’innovazione consapevole, agendo sul recupero del disagio e sulla valorizzazione delle eccellenze. Consuelo Ciminello, allieva del Liceo nella Sezione Costume, ha ricevuto una borsa di studio assegnata da Accademia del Lusso per il suo abito ispirato alla Salomé di Oscar Wilde.

In passerella le creazioni degli studenti di Fashion Design delle sedi di Accademia del Lusso di Roma, Mi- lano e Belgrado e le Capsule Collection di alcuni tra i più promettenti allievi di prestigiosi istituti stranieri: la Myron E. Ullman, Jr. School of Design & Fashion dell’Università di Cincinnati, innovativa scuola di moda e design americana che offre attività e metodologie di insegnamento all’avanguardia; la PUC-Rio, Pontifìcia Universidade Catòlica di Rio de Janeiro, dipartimento di arte e design considerata uno dei principali istituti di alta formazione del Brasile; la Caribbean Academy of Fashion dell’Università di Trinidad and Tobago, dedicata allo sviluppo del talento nei settori della moda e del design.

Lorenza Lei, Prorettore dell’Università eCampus, dichiara: “il ritorno quest’anno della sfilata-evento Fashion & Talents non è certo un ritorno come gli altri. Mai come stavolta ritrovarci qui significa molte cose. Significa essere riusciti a portare avanti, nonostante l’emergenza sanitaria, un progetto formativo e creativo complesso, salvaguardando lo studio e il lavoro dei nostri studenti ed anche dei nostri docenti, superando ostacoli mai sperimentati che hanno messo a dura prova molti aspetti della didattica e della formazione in un settore così particolare. Tornare ancora una volta in questa cornice così straordinaria è la testimonianza di tutto questo e del fatto che Università eCampus e Accademia del Lusso hanno continuato a lavorare per mantenere vivo il contatto tra i giovani talenti, in Italia ed all’estero. Tutto ciò anche grazie al corso di laurea in “Design e Discipline della Moda” del nostro Ateneo, che offre una formazione sempre aggiornata e il più possibile internazionale. Anche per questa edizione, infine, il nostro ringraziamento speciale va all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, che ha creduto dall’inizio in questo percorso e nelle sue potenzialità”.

Le fa eco Laura Gramigna, Direttore di Accademia del Lusso Roma, che sostiene: “siamo molto contenti di essere qui a celebrare gli studenti di Accademia del Lusso, in un momento di ripresa anche per i settori della moda e della cultura. Il Covid ha cambiato le nostre vite, ma la nostra parola d’ordine resta “non arrendersi mai”. Per questo motivo, sempre nel pieno rispetto delle regole di sicurezza, la nostra Scuola ha voluto mantenere un appuntamento oramai consolidato per i nostri ragazzi, con la sfilata di Piazza di Spagna. In questo luogo privilegiato agli occhi del mondo anche quest’anno, grazie alla collaborazione con l’Università eCampus e l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, abbiamo organizzato Fashion & Talents, la sfilata evento che racconta il talento, la dedizione e la resilienza dei nostri studenti. Un momento di condivisione che ormai valica i confini, dal momento che anche per questa edizione possiamo vantare la presenza di importanti Scuole internazionali, con le quali stiamo collaborando e che tracciano sempre di più l’identità della nostra Accademia”.

Qualche nome delle personalità presenti nel nutrito parterre: Stefano Antonio Zaghis (AF AMA), Stefano Dominella e Guillermo Mariotto della Maison Gattinoni, Franco Giampaoletti (Direttore Generale ATAC), Remo Tagliacozzo (Amministratore unico Zetema), l’Ambasciatore Giampiero Massolo, il conduttore televisivo Savino Zaba, la soubrette Ludovica Frasca.