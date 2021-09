XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (278a puntata) NUOTO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– PIERPAOLO SPANGARO (Triesta 26 giugno 1942 – Lignano Sabbiadoro 12 agosto 2011). A 18 anni aveva partecipato ai Giochi Olimpici di Roma 1960 nei M. 200 Rana, classificandosi 34° in 2.53.8. Tesserato inizialmente per la A.S. Edera Trieste, era stato successivamente portacolori e Campione italiano 4 x 100 misti nel 1968 e 1969 con la Rari Nantes Patavium 1905. Nel 1962 aveva partecipato ai Campionati Europei de Lipsia – in finale con la staffetta 4×200 s.l., classificata 8a con 8.42.3. Nel 1963 ai Giochi del Mediterraneo, a Napoli, era salito sul podio (Argento) con Orlando, Borracci e De Gregorio nella Staffetta 4×200 Stile Libero. Alle Olimpiadi di Tokio, nel 1964, si era classificato al 23° posto sempre nei 400 Stile Libero. Poi nel 1966, agli Europei di Utrecht era andato in finale ( 8°)con la Staffetta $x200 S.L. (8.42.3). Era stato primatista nazionale dei M. 400 Stile Libero, giusto nel 1964 con il tempo di 4.25.80. Il CONI lo aveva premiato con la Medaglia al valore di Bronzo. Dopo, aveva trasferito prima nello sci da fondo e poi sulla bici da corsa la passione per lo sport: tesserato per la Polisportiva San Giorgio Ugo Bike, aveva corso la Nove Colli a Cesenatico. Quella del 2011 era la sua decima partecipazione, tanto da meritarsi una targa.