XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (277a puntata) NUOTO/TUFFI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– ANTONIO SBORDONE (Castelfranco di Sotto – Napoli 16 giugno 1932 – Roma 5 dicembre 2000) . A 28 anni aveva partecipato ai Giochi Olimpici di Roma 1960 nei Tuffi – Piattaforma, classificandosi 14° in Semifinale con p. 88,77. Era stato campione italiano piattaforma 10 metri nel 1956, 1957 e 1960. Nel 1958 e 1959 fu campione italiano indoor. Aveva iniziato con la Rari Nantes Napoli, per poi passare alle Fiamme Oro. Rappresentò l’Italia ai campionati europei di Budapest 1958, dove venne affiancato a Sergio Giovarruscio e Lamberto Mari e si piazzò al settimo posto. Cessata l’attività agonistica divenne tecnico federale e, con il tedesco Horst Goerlitz, allestì a Roma per la prima volta un centro federale di tuffi. Fu allenatore della Lazio ed in seguito impiegato alla Federnuoto, come coordinatore del settore tuffi.