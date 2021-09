NELL’ISOLA D’ISCHIA, CON IL 40° MEETING ESTATE PER IL WORLD FAIR PLAY DAY - L'Eco Del Litorale | Notizie online

ORMAI CI SIAMO. PER LA PRIMA VOLTA, IN PRESENZA, IL PROSSIMO MARTEDI’ 7 SETTEMBRE, OVUNQUE VERRA’ CELEBRATA LA GIORNATA MONDIALE DEL FAIR PLAY.

IN ITALIA, L’EVENTO DI RIFERIMENTO SARA’ SULL’ISOLA D’ISCHIA, NELL’AMBITO DELLA QUARANTESIMA EDIZIONE DEL MEETING INTERNAZIONALE PROMOSSO DAL CNIFP CON IL COMITATO DELLA CAMPANIA. DA DOMANI, IN PROGRAMMA CONVEGNI SULLA MEDICINA SPORTIVA, OLTRE A CONFRONTI CON DIRIGENTI E AMMINISTRATORI LOCALI E REGIONALI, NELLAMBITO DEL PROGETTO “OIKOUMENE – MEDITERRANEAN FAIR PLAY RECONCILIATION”, CHE PUNTA ATTRAVERSO IMPORTANTI ATTIVITA’ FORMATIVE A VALORIZZARE I PATRIMONIO DI RELAZIONI E DI INTENTI COMUNI ACCUMULATO IN DECENNI DI ATTIVITA’ LEGATE AGLI STESSI “GIOCHI DEL MEDITERRANEO”, CHE NEL 2026 AVRANNO LUOGO A TARANTO, CITTA’ DALL’ANTICA VOCAZIONE OLIMPICA. PER QUESTO, IN NOME DEL PRIMO “WORLD FAIR PLAY DAY”, ISTITUITO CONGIUNTAMENTE DALL’INTERNATIONAL FAIR PLAY COMMITTEE E DALL’ EUROPEAN FAIR PLAY MOVEMENT, NELLO SPECIALE GALA DI MARTEDI’ SERA AL REGINA ISABELLA DI LACCO AMENO, VERRA’ CONSEGNATO IL PRESTIGIOSO “PREMIO ARAGONESE” A DONNE ED UOMINI DI SPORT E NON SOLO, CON ONORE AL MERITO E NATURALMENTE TANTO FAIR PLAY.