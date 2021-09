  LO SPORT DI PENELOPE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– Ora che il Governo è fatto, occorre che operi nella discontinuità, secondo la visione condivisa dalle parti contraenti, col bis del riconfermato premier, il prof. Giuseppe Conte. E a tal riguardo, mi sorge un dubbio, che il ruolo di Penelope, quello di disfare la tela del precedente mandato per trasformarla da giallo verde in giallo rossa, non sia per niente agevole. Molte situazioni sono rimaste aggrovigliate o a metà di un avviamento, come capita con lo sport riferito alla salute. Qui ci vorranno la discreta esperienza pregressa e l’orientamento fattivo, che sembra non manchino al nuovo Ministro, Vincenzo Spadafora.