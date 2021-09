URAGANO A NEW YORK, GHIGNO DI GAIA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Tsunami d’acqua senza precedenti su New York? Ma cosa dobbiamo pensare di quel che sempre più frequentemente avviene con fenomeni meteorici, che vanno trasmutando il paradiso in inferno, che ci mettono a soqquadro, se non che Gaia ci stia restituendo con gli interessi tutte le violenze subite negli ultimi decenni? Quando il perfido riscaldamento globale pervaderà in modo irreversibile anche la latitudine mediterranea, già gravemente compromessa, allora saranno dolori, perché nulla e nessuno tra noi abitanti di Oikoumene è predisposto per resistere alla furia devastante degli uragani. Del resto, ce la siamo voluta rincorrendo le lusinghe diaboliche dell’oro nero e dei suoi derivati, riversando immani quantità di lordure sulla povera Terra, costringendola a trasformare il suo serafico sorriso in un minaccioso ghigno.