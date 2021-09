XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (274a puntata) NUOTO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– GIORGIO PERONDINI ( Venezia 3 ottobre 1937) A 23 anni ha partecipato ai Giochi olimpici di Roma 1960 , nei 10 m. Stile Libero – classificandosi quinto in batteria e quindi eliminato con il tempo di 58.09.30. Perondini ha partecipato come riserva anche alle Olimpiadi del 1956 a Melbourne. Giorgio, che ha imparato a nuotare nei canali di Venezia, con il fratello Roberto, nel 1955, chiamato da Usmiani a Torino, si è tesserato per il C.S. Fiat, quindi nel 1959 ha partecipato ai Giochi del Mediterraneo a Beirut, conquistando l’Oro nella Staffetta 4 x 200 Stile Libero, con il tempo di 8.50.0 in compagnia di Bruno Bianchi, e Federico Dennerlein e Paolo Pucci.