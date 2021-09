XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (273a puntata) NUOTO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– FABIO PAJELLA (Roma, 25 aprile 1939 -) A 21 anni aveva partecipato ai Giochi olimpici di Roma 1960 , nei Tuffi – Piattaforma 10 m. classificandosi al 18° posto con p. 50,01 . Pajella, allenato come Mari e gli altri azzurri da Horst Görlitz , era stato tesserato per la Società Sportiva Lazio. Nel 1949, a dieci anni aveva iniziato sotto la guida di Marianetti. Nel 1952, con il fratello Massimo . a Genova, aveva conquistato due titoli tricolori Cat. Ragazzi (Tramp. 3 m. e Piattaforma 5 m.).. Nel 1953 la conferma dal Trampolino. Una squalifica per motivi disciplinari nel 1956 lo condizionò in un periodo strategico della sua carriera Nel 1963, aveva partecipato agli Europei di Lipsia, Infine, la Medaglia di Bronzo ai Giochi del Mediterraneo del 1963, a Napoli, dalla Piattaforma 10 m. con 155,44 punti, a completamento dell’Oro di Klaus Dibiasi.