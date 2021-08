Al 24’ la Roma serve il tris, finalmente con Abraham, servito da Carles Perez: l’inglese gira dal limite di destro, palo-gol. Nulla da fare per Belec. C’è solo l’AS Roma. Al 34’ arriva la quarta marcatura, doppietta per Pellegrini con un destro a giro sotto il sette. Ora la sosta, con 6 punti in classifica e tanti sorrisi.

“Era impossibile non vincere – le parole di Mourinho dopo il match con i granata – Ero tranquillo dal primo minuto. La squadra giocava davvero bene. Ho detto loro che, contro la Fiorentina, sull’1-0 e con un uomo in più, io ero preoccupato mentre oggi sullo 0-0 in undici contro undici ero super tranquillo. La squadra ha dominato in tutti i momenti della partita”.

IL TABELLINO

SALERNITANA-ROMA 0-4

Salernitana (3-5-1-1): Belec 5,5; Gyomber 5,5, Aya 5, Jaroszynski 5,5 (dal 39′ st Schiavone sv); Kechrida 5,5 (dal 23′ st Zortea 5,5), M. Coulibaly 6, Di Tacchio 5, Obi 5,5 (dal 23′ st Capezzi 6), Ruggeri 6; L. Coulibaly 5,5 (dall’11’ st Simy 6); Bonazzoli 6 (dal 39′ st Kristoffersen sv). A disp.: Fiorillo, Russo, Iannone, Kastanos. All.: Castori 5

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6,5, Ibañez 6, Viña 6,5 (38′ st Calafiori sv); Veretout 7 (dal 38′ st Diawara sv), Cristante 6; Perez 6,5 (dal 33′ st Shomurodov 6), Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 6,5 (dal 25′ st El Shaarawy 6); Abraham 7 (dal 38′ st Mayoral sv). A disp.: Boer, Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Bove, Darboe, Zalewski. All.: Mourinho 7

Arbitro: Abisso

Marcatori: 48′ e 79′ Pellegrini, 52′ Veretout, 69′ Abraham

Ammoniti: Bonazzoli (S), Perez (R), Aya (S), Mkhitaryan (R)