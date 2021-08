XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (270a puntata) NUOTO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– ROBERTO LAZZARI (Milano, 14 dicembre 1937 – Milano, 31 luglio 2017) A 23 anni aveva partecipato ai Giochi olimpici di Roma 1960 classificandosi al 5° posto nei m. 200 Rana con il tempo di 2.40.1 e al 6° nella Staffetta 4 x 100 Mista con il tempo di 4.17.2 (1.12.7 la sua frazione). Aveva rivelato il proprio talento da subito, vincendo il primo titolo italiano a 16 anni e partecipando ai Giochi del Mediterraneo a 17, divenendo poi per molti anni il miglior ranista italiano e uno dei migliori d’ Europa. Era stato specialista anche nella .Farfalla.Aveva vinto due medaglie agli Europei di Budapest, argento nei 200 m rana e bronzo nella staffetta 4 x 100 mista con Gilberto Elsa, Federico Dennerlein e Paolo Pucci. Tesserato prima per la Canottieri Olona e Canottieri Milano, quindii per il C.S. Fiat, pluriprimatista nazionale, aveva conquistato 17 ritoli nazionali (3 sui 100, 12 sui 200 Rana, i nei 100 e 1 nei 200 Farfalla) tra il 1954 e il 1965. Nel suo Palmares Ori, Argenti e bronzo ai Giochi del Mediterraneo di Barcellona (1955) e Beirut (1959), nonché Oro ed Argento all’Universiade di Torino nel 1959.