L'ATLETICA, MEZZO SECOLO FA ... - L'Eco Del Litorale | Notizie online

IL DIRETTORE, RUGGERO ALCANTERINI, CON IL PRESIDENTE GIOVANNI LEONE, PIETRO MENNEA E IL LOGO DEI CAMPIONATI.
ACCENDO LA TV E BECCO I CAMPIONATI EUROPEI DI ATLETICA A ROMA 1974. SOLO “PILLOLE DI SPORT” CON LA VOCE DI PAOLO ROSI, IL VECCHIO OLIMPICO, L’ORO DI PIETRO MENNEA, IL BRONZO DI SARA SIMEONI, LA MIA BARBA NERA… DA ALLORA SONO PASSATI APPENA 41 ANNI E TANTO ALTRO ANCORA. NON NEGO UN SINGULTO NOSTALGICO E UN PENSIERO PER I TANTI AMICI E COMPAGNI D’INTRAPRESA, QUANDO INSIEME COSTRUIVAMO LA “NUOVA”, VECCHIA FIDAL: ERANO TRASCORSI SOLTANTO TRE ANNI DAI CONGRESSI DEL “RINNOVAMENTO” E LA RIVOLUZIONE SI STAVA RIVELANDO “COPERNICANA”. BEI RICORDI RAGAZZI !
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