Fiumicino, Covid-19: positivi registrati dalla Asl Rm 3 sono 210 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

I positivi registrati oggi dalla All Rm 3 nel Comune di Fiumicino sono 210, 114 uomini e 96 donne, di età media 30 anni. I nuovi casi rispetto all’ultima comunicazione sono 14, i guariti 24. Con il 48% dei casi totali Isola sacra e Fiumicino restano in testa per numero di persone contagiate, seguite da Aranova all’11% e Focene e Passoscuro all’8%. “Il fatto che il numero totale di positivi continui a scendere è un’ottima notizia – commenta il sindaco Esterino Montino – che ci fa ben sperare di poterne uscire al più presto. In ogni caso raccomando a tutti la massima prudenza e a non abbassare mai la guardia”.