IL FENOMENO BOLT - L'Eco Del Litorale | Notizie online

SENTO ILBISOGNO DI RINGRAZIARE I GENITORI DI USAIN BOLT PER AVER GENERATO IL CAMPIONE, COSI’ EVIDENTE ED INCONTESTABILE NELLA SUA STRUTTURA FISICA E NEL SUO MODO DI ESPRIMERSI. LUI E’ LA RISPOSTA A TUTTE LE ALCHIMIE, NON SOLTANTO DI LABORATORIO, CHE INFESTANO LA SFERA MAGICA DELLO SPORT OPACIZZANDOLA. A PECHINO HA CORSO MALE, DOPO UNA STAGIONE NON BRILLANTE, MA SI E’ RICONFERMATO CAMPIONISSIMO DELLA VELOCITA’, PERCHE’ E’ ASSOLUTAMENTE E SEMPLICEMENTE IL PIU’ VELOCE UMANO ESISTENTE IN NATURA…