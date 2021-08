26 AGOSTO 2010

ACCADDE TUTTO IL 25 AGOSTO… CELEBRAZIONE IN CAMPIDOGLIO PER ROMA 1960, CONCLUSIONE POSITIVA DEGLI AZZURRINI AI GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI DI SINGAPORE , RIGURGITO DELLA VIOLENZA ULTRAS A BERGAMO, PRENDENDO DIRETTAMENTE DI MIRA IL MINISTRO DELL’INTERNO MARONI. LA TESSERA DEL TIFOSO NON VA BENE: GLI ULTRAS VOGLIONO DIRETTAMENTE QUELLA DEL VIOLENTO…