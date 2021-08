Ardea, fiamme in via Casali della Pescarella: a bruciare campi di sterpaglie, un fienile e carcasse auto - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Un importante incendio sta colpendo via Casali della Pescarella ad Ardea, una vasta area vicina al fosso di Torre Bruno e la zona di Montagnano. A bruciare campi di sterpaglie, un fienile, rifiuti, comprese carcasse di auto. A dare l’allarme le sale operative dei vigili del fuoco e della protezione civile che hanno inviato una task force di squadre dei vigili del fuoco e volontari di protezione civile come Gamma 13, Airone e Ariccia per per bonifare e mettere in sicurezza, insieme ai pompieri, tutta la zona. Dalle testimonianze degli operatori sul posto, le fiamme si sono estese fino a via di valle Caia a ridosso di una serie di pannelli solari, pertanto diverse squadre di protezione civili stanno intervenendo anche lì. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Anzio, diretti dal capitano Giulio Pisani, per le indagini del caso.

M. G.