SVALUTATION - L'Eco Del Litorale | Notizie online

DICIAMO CHE I COMUNI MORTALI GLOBALIZZATI NEL MONDO SONO QUANTO MENO IN STATO CONFUSIONALE. L’ANNUNCIO E’ : AIUTO ARRIVA LA DEFLAZIONE… ATTENZIONE CROLLA IL COSTO DELLE MATERIE PRIME PER CARENZA DI DOMANDA, I CINESI SVALUTANO IN MODO SELVAGGIO, LE BORSE IMPAZZISCONO, LE AZIENDE DEL LUSSO VEDONO NERO… SI TEME CHE ALTRI PAESI SEGUANO L’ESEMPIO CINESE, MENO QUELLI CHE SONO NELLA GABBIA DELL’EURO E CHE DEBBONO ASSISTERE IMPOTENTI A FLUSSI E RIFLUSSI DELLE ALTRE VALUTE, COMPRESO IL DOLLARO, LIBERE DA VINCOLI FORMALI E QUINDI CAPACI DI APRIRE I MERCATI ALLE ESPORTAZIONI DA PARTE DEI PAESI DI RIFERIMENTO. QUALCUNO CITA GLI STATI UNITI D’AMERICA E L’AUSTRALIA PER ESSERSI ARRICCHITE CON L’INTEGRAZIONE, DIMENTICANDO CHE QUESTO AVVENIVA CON LA DEPORTAZIONE IN MASSA DEGLI SCHIAVI E DEI GALEOTTI, SALVO POI IMMIGRAZIONI TUTTORA REGOLATE DA LEGGI SEVERISSIME. IN EUROPA E IN ITALIA IN PARTICOLARE IL CALO DEL PREZZO DEL PETROLIO E’ DIVENTATO OGGETTO DI BATTUTE E BARZELLETTE, AL PUNTO CHE PURE CON IL BARILE GRATIS DOVREMMO SEMPRE PAGARE 1,617 LA BENZINA E 1,483 EURO IL GASOLIO PER OGNI LITRO. IL QUADRO APOCALITTICO RIGUARDANTE IL CONTINENTE AFRICANO, RISCHIA DI COMPLICARSI CON UNA ULTERIORE CRISI NEL CONTINENTE ASIATICO, PER IL VENTO DI GUERRA CHE TORNA A SOFFIARE AL CONFINE TRA COREA DEL NORD E COREA DEL SUD. INTANTO L’ISIS SMANTELLA LA MEMORIA DELLA CULTURA MEDITERRANEA ED ALTRI CONTINUANO AD INQUINARE ALLA GRANDE, A DISTRUGGERE E FORESTE PLUVIALI E COSI’ VIA, MENTRE SULLE NOSTRE PRIME PAGINE IMPERVERSA IL CALCIO TRA FLOP CLAMOROSI NELLA PRIMA DI CAMPIONATO E LE ULTIME BATTUTE DI UN MERCATO, CHE VIAGGIA A DECINE DI MILIARDI DELLE VECCHIE LIRE, ANCHE PER UN SINGOLO GIOCATORE …