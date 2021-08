XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (265a puntata) NUOTO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– EZIO DELLA SAVIA (Cormons, 24 giugno 1942). A 18 anni ha partecipato nei 100 m. stile libero, 3° in batteria e 23° nella classifica, con il tempo di 50.02. Tesserato per il C.S. Fiat, nel 1964 ha preso parte ai Giochi di Tokio, gareggiando nei 200m. dorso (6° in batteria con il tempo di 2.16.6). Ha assunto poi il ruolo di dirigente, come vice presidente della Rari Nantes Torino. . – EZIO DELLA SAVIA (Cormons, 24 giugno 1942). A 18 anni ha partecipato nei 100 m. stile libero, 3° in batteria e 23° nella classifica, con il tempo di 50.02. Tesserato per il C.S. Fiat, nel 1964 ha preso parte ai Giochi di Tokio, gareggiando nei 200m. dorso (6° in batteria con il tempo di 2.16.6). Ha assunto poi il ruolo di dirigente, come vice presidente della Rari Nantes Torino. .

Ezio Della Savia sulla tragedia di Brema ( La Gazzetta dello Sport) … : “ E a Torino vive e lavoro Ezio Della Savia, già campione italiano dei 100 sl, molto amico di Bruno Bianchi e Dino Rora, che non andò a Brema, per una scelta tecnica ma anche per una sorta di confronto universitario con il triestino: «Bruno mi aveva detto che se non avesse concluso l’esame non sarebbe andato al meeting, ed invece poi andò, noi tre eravamo legatissimi, grazie alle Fiat potevamo nuotare e studiare. E’ stata dura anche per noi “sopravvissuti”, ricordo che tornammo in acqua per Usmiani, reduce dal riconoscimento delle salme a Brema con il presidente Parodi. Era così distrutto che l’unico modo per ripartire era nuotare nella loro memoria».