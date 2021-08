CRISI PLANETARIA: CAMBIARE MUSICA E ORCHESTRA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Dopo sei anni la musica è cambiata in peggio, molto di più di quanto si potesse ipotizzare allora. Le responsabilità e le cose da dover fare per affrontare i problemi sono evidenti, ma su tutto prevale la miopia degli umani. L’aggravante della pandemia da COVID19 non ha spostato di un centimetro il baricentro fissato sull’egoismo, protagonista assoluto, da cui l’ultima decisione suicida, unilaterale americana, sulla questione afghana.

Questa nuova start up con i Talebani, modello per governi irregolari da diffondere o consolidare nelle parti più critiche del pianeta, avrà conseguenze ben più tragiche di quelle paventate con il mantenimento del presidio occidentale a Kabul. Sembra quasi che Biden e Trump non abbiano capito che l’Afghanistan lo hanno già in casa, che la globalizzazione ha da tempo aperto i confini americani al resto della terra, che rinserrare l’uscio di casa adesso non serve a nulla, che l’unica cosa da fare è rivedere ruolo e funzioni della politica e degli organismi internazionali, pleonastici e desueti, almeno dai tempi della caduta del Muro a Berlino.