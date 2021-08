XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (262a puntata) NUOTO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– ELENA ZENNARO (Santo Stefano di Cadore, 27 settembre 1942) A 18 anni ha partecipato nei 200 m rana, uscendo in batteria, terminata in 10ª posizione in 2’57″0 e nella staffetta 4×100 m misti, non passando le batterie, conclusa al 6º posto con il tempo di 5’04″4 (andavano in finale le prime 4), insieme ad Anna Beneck, Paola Saini e Daniela Serpilli. A 14 anni ha partecipato ai Giochi olimpici di Melbourne 1956, nei 200 m rana, dove è stata eliminata in batteria con il 13º tempo, 3’05″2. Nell’occasione è stata la più giovane della spedizione italiana alle Olimpiadi australiane. Nel 1958 ha preso parte agli Europei di Budapest , sempre nei 200 m rana, uscendo nelle qualificazioni con il 15º tempo, 3’08″9.