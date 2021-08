ELEMENTARE JOE ! - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Dopo la disarmante conferenza stampa del Presidente Biden, la situazione appare chiara. In realtà Bin Laden ed Al-Qaeda sono stati motivo di uno spiacevole incidente non voluto, in terra afghana. Dopo tre anni di trattative con l’ala “moderata” del movimento talebano, iniziate dal predecessore Trump, auspice il pronubo Qatar, l’ala “estrema” dello stesso movimento si è preparata all’intrapresa ed ha completato trionfalmente il recupero militare del Paese, con le scuse formali di chi si è accorto di aver recato disturbo a casa d’altri. E come sempre accade chi rompe paga e i cocci … Parlare di stato confusionale del mondo, di fronte ad ottantacinquemila guerriglieri attizzati, temprati dall’odio verso di noi, supponenti occidentali, è dire poco. Pensare di cavarcela, fantozzianamente, portando via i bagagli, lasciando le armi, è demenziale. Più va avanti questa storia e più sembra un’opera in cui la fantasia faticherebbe a competere con una surreale, cruda e folle realtà, anche se fosse frutto delle impareggiabili penne di un rivoluzionario Salgari e di un intuitivo Doyle, piuttosto che di un beffardo Jerome …