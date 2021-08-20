 RIVOLUZIONE MUSEALE - L'Eco Del Litorale | Notizie online


Nota del direttore

RIVOLUZIONE MUSEALE

Ruggero Alcanterini
Pubblicato il
20 agosto 2015
LA RIVOLUZIONE MUSEALE E’ PURTROPPO COME AVERE LA FRUSTA SENZA IL CAVALLO E ASPETTARSI CHE LA CARROZZA SI MUOVA. IN LINEA DI PRINCIPIO ROMPERE GLI SCHEMI E’ FONDAMENTALE E GLI ESEMPI DEL MUSEO EGIZIO A TORINO E DELLO STADIO DI DOMIZIANO A ROMA SONO CHIARI E CONFERMATIVI DI UNA SVOLTA POSSIBILE PER I NOSTRI BENI CULTURALI, PURCHE’ AI MANAGER SI ACCOMPAGNINO ADEGUATI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI. HO PERSONALMENTE COSTATATO COME MUSEI NAZIONALI NON DISPONGANO DA ANNI DEI MEZZI DIVULGATIVI PIU’ ELEMENTARI. UNA SITUAZIONE DESOLANTE, DISPERATA, QUELLA DI MOLTISSIME AREE ARCHEOLOGICHE, CHE NON SONO MENO IMPORTANTI DEGLI STESSI MUSEI. DUNQUE, IL PROBLEMA DI FONDO E’ IL CORAGGIO DI GOVERNARE E DI DECIDERE DI DIROTTARE RISORSE IMPORTANTI PER AZIONARE LA STRAORDINARIA LEVA DI CUI DISPONIAMO PER LA RIPRESA E LO SVILUPPO DEL NOSTRO PAESE. ADESSO CHE ABBIAMO LA “FRUSTA”, ASPETTIAMO L’ARRIVO DEL CAVALLO…
Scarica articolo in formato PDF


Tag:


Top

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi