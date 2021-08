20 agosto 2009

Penso alla grande festa dell’atletica a Berlino, alla rivoluzione in atto con lo straordinario record di Bolt sui 200m., dopo 71 anni dai Giochi Olimpici del 1936, quando la irruzione del fenomeno Owens suonò come uno schiaffo a Hitler e invece era il preannuncio di una svolta epocale… Eppure ieri il fanatismo ha di nuovo reso gli uomini peggiori di quanto non lo fossero in passato … Il sangue degli innocenti ha sempre lo stesso colore…