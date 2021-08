LUSHRA, ANGELA, DENISE, YARA, MIRELLA, EMANUELA SCOMPARSE E POI ? - L'Eco Del Litorale | Notizie online

20 AGOSTO 2018 – Cancellata dal clamore suscitato dal crollo del “Morandi” sul Polcevera a Genova, preceduta dall’altra terribile catastrofe autostradale di Borgo Panigale a Bologna, la recente assurda scomparsa di Lushra Gazi, bambina autistica undicenne di origine pakistana, nei boschi di Serle, nel bresciano, si aggiunge per il momento ai misteri italici che si sono sgranati nel tempo, come un doloroso rosario e di cui soltanto la formalità di regole e leggi hanno via via rappresentato in formula dubitativa quella che purtroppo non può che essere la verità intuitiva, della logica. Quando la piccola Angela Celentano sfuggì all’attenzione dei genitori durante una gita sul Pollino, quando la piccola Denise Pipitone svanì davanti alla porta di casa a Mazara del Vallo , quando non fecero più ritorno a casa adolescenti come la studentessa romana Mirella Gregori , la corista vaticana Emanuela Orlandi – tra il maggio e il giugno del 1983 , a pochi giorni di distanza l’una dall’altra – e la ginnasta Yara Gambirasio , il 26 novembre del 2010, si fecero diverse ipotesi senza risposte certe, nonostante moltitudini di ricercatori con cani molecolari, salvo nel caso di Yara, che però fu ritrovata cadavere, stranamente dove era già stata meticolosamente cercata per giorni e giorni. Alla fine, tante ipotesi e nessuna certezza, salvo il rintraccio tramite DNA del suo presunto rapitore ed assassino, dichiarato dai giudici autore dell’efferato omicidio. Ecco, dunque, il “cui prodest scelus, is fecit” della Medea di Seneca che emerge e ci spinge a pensare che nulla possa rimanere privo di spiegazione razionale e di verità, salvo che si oppongano oscuri interessi diversi, inaccettabili. Purtroppo, quando le cose si complicano, si trova una via d’uscita in un fine formale delle indagini, che però nell’immaginario collettivo non cessano mai di tormentare, lasciando comunque in circolazione il dubbio e con esso potenziali soggetti pericolosi in grado di replicare il crimine. E vado oltre, su quello che è il tema all’ordine del giorno, quello della sicurezza effettiva e percepita, che deve essere considerato come prioritario in un Paese conciato come il nostro, suo malgrado di frontiera. Per questo, concludo sul tema delle scomparse senza risposta, facendo riferimento ai minori finiti nella nebbia in Italia negli ultimi anni. Di questi, molti sono immigrati presi in carico e persi dalle nostre strutture e organizzazioni di accoglienza: dove sono finiscono ? Sappiamo che nel mondo scompaiono ventiduemila minori al giorno. Lungo l’Italico Stivale ogni quarantotto ore un adolescente prende il volo per ignota destinazione e sorte; quattro su cinque degli scomparsi non fanno ritorno; il Lazio in Italia e la Romania in Europa detengono il primato di questo angosciante fenomeno. Credo, infine, che questo debba essere un punto prioritario d’impegno di per lo Stato e per la società civile, che devono fare tesoro delle risorse giovanili e salvaguardarle da ogni forma di pericolo e bieca speculazione.