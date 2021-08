XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (260a puntata) NUOTO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– DANIELA SERPILLI (Roma, 2 febbraio 1944) A 16 anni ha partecipato nei 100 m dorso, eliminata in batteria da 6ª, con il tempo di 1’20″3 e nella staffetta 4×100 m misti, insieme ad Anna Beneck, Paola Saini ed Elena Zennaro, uscendo sempre in batteria con il 6º posto, in 5’04″4.. Daniela ha iniziatop con le ragazze della S.S. Lazio nel 1958 mettendosi subito in grande evidenza nel dorso. Segna sui 50 il nuovo primato italiano di categoria con 38″5 che poi migliora portandolo aL 36″9 che gli vale il titolo oliano ragazze. Si migliora l’anno seguente tra le Juniores con un tempo sui 100 di 1’17″1 e i titoli nell’individuale e nella mista. Con la staffetta societaria è prima nella 4 x 100 mista assieme alla Salvi, Daniela Beneck e Cristina Pacifici. Viene convocata in Nazionale in occasione del triangolare di Roma in agosto con Svezia e Gran Bretagna . Il primato italiano assoluto sui 100 di 1’15’8 le vale la convocazione per i Giochi Olimpici di Roma. Nello stesso 1960 è prima sia nei Primaverili quanto negli Estivi sulla distanza preferita. Chiude l’anno seguente con la squadra azzurra partecipando al Sei Nazioni a Malmoe (16- 17 settembre 1961). Nell’ indoor di Napoli si conferma al primo posto nell’individuale facendo parte negli estivi della vittoriosa staffetta biancoceleste sui 4 x 100 misti. Nel suo ultimo anno agonistico si assicura ancora un titolo con la Mista in occasione dei Primaverili.