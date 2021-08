RAVE ITALIA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ma vi pare possibile che il Bel Paese sia alla mercè di chi decide di fare che e che cosa a prescindere? Questa storia del “rave” sul Lago di Mezzano, un luogo simbolo della nostra stramillenaria civiltà, con diecimila “personaggi” piovuti da ogni dove, fuori dalle regole elementari e straordinarie – di cui tutti siamo tenuti al rispetto, con tanto di pandemia COVID in corso – è esemplificativa della nostra condizione, tanto quanto lo tsunami degli incendi boschivi, del dilagare delle discariche abusive e dei roghi tossici, del permanere periglioso dell’amianto nelle stesse strutture pubbliche, del crescere a dismisura degli invisibili, frutto del paradosso italico “ti salvo, ma ti ignoro”.

A Valentano, luogo simbolo della cultura “farnesiana”, con la sua straordinaria Rocca e il suo Museo Preistorico, legato agli insediamenti palafitticoli nel Lago di Mezzano, stiamo mettendo l’ennesima pezza allo sbraco continuo del sistema, dando un pessimo segnale a quanti tendono alla trasgressione, come fuga dalla realtà, magari scomoda, in cui tutti siamo calati. I diecimila emarginati aggregati, che hanno invaso proprietà pubbliche e private, violato vincoli, regole e leggi, che si continuano a sballare infischiandosene del mondo, pongono un problema che non è soltanto dell’immediato, della collettività del nobile ed antico Comune di Valentano, quanto d’ordine sociale, a fronte di coloro che sono a rischio per emulazione, afflitti dalla fragilità endemica che deriva dalla non cultura, dall’abbandono in cui abbiamo lasciato generazioni e generazioni, cresciute senza educazione civica, motoria, artistica; senza medicina scolastica. Adesso, mentre ancora quelli del “libero rave, liberi tutti” ancora bivaccano, “custoditi” dalle Forze dell’Ordine, in attesa che si decidano a togliere il disturbo , lasciando tonnellate di rifiuti nell’area naturale protetta, che hanno occupato a man salva, qualcuno e segnatamente il Governo del Paese, si deve far carico di iniziative adeguate per la sicurezza di tutti, per prevenire almeno il ripetersi di eventi del genere e di queste proporzioni, non dovuti al caso o al fato, ma ad una scientifica attività organizzativa, coordinata tramite i social e quindi nota per tempo. Altrimenti? Altrimenti faremo danni come quelli generati da Trump e Biden, campioni del cinismo e della incredulità, come adesso capita con il disastro Afghanistan.