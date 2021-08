MONDO CAINO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

19 AGOSTO 2021 –Sono a riposo da qualche giorno, ma non mi posso esimere dal rompere il silenzio per un crimine, che va ben oltre la vittima e i suoi assassini. Khaled Asaad, celebrato Direttore degli scavi e dei monumenti della mitica Città di Palmira, aveva appena ottantadue anni, ma rappresentava nello spirito il millenario patrimonio culturale dell’umanità. Con lui sono stati decapitati l’UNESCO, l’ONU e tutti i Paesi colpevoli di ignavia. La storia della civiltà è passata e passa anche per vie oscure, ma ogni persona di buon senso è stata ed è in grado di fare luce nella propria coscienza e capire cosa sta accadendo nel mondo.Si tratta di un micidiale cocktail, la cui formula è sempre la stessa, paradossalmente miserrima, ma capace di generare immense ricchezze a prezzo di straordinarie tragedie, perchè i “burattinai” hanno le mani sporche d’oro e petrolio, oltre che di sangue…