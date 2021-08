IO E LANDO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– Chiamo idealmente in campo un amico prossimo al traguardo degli 86, perché ieri è nata la pagina FB di “SENIOR E NON SOLO”. Si tratta della pietra angolare che va a valorizzare le energie più preziose ed uniche, di cui dispone il Paese, dallo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, neo ottantenne, ad altri sette milioni di cittadini, donne ed uomini, che non demordono. Si tratta della incomprimibile volontà di riscatto da parte di coloro che hanno dato, nulla pretendono, ma che non possono e non devono essere esclusi dal sistema, che spesso rende incivile la nostra società. Non diritti speciali, ma gli stessi diritti, come gli stessi doveri, di tutti, sino all’ultimo.