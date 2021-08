Parcheggio selvaggio a San Pietro, carabinieri sequestrano monopattini e bici - L'Eco Del Litorale | Notizie online

I Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro nell’ambito di una vasta operazione di controlli nei pressi della Basilica e dei musei Vaticani, hanno sequestrato monopattini e bici parcheggiati in corrispondenza di scivoli per invalidi in zona di esclusivo accesso pedonale, sopra i marciapiedi. Si tratta di 26 monopattini e 10 biciclette elettriche, in sharing, che sono stati rimossi, oggetto di sanzioni amministrative perché parcheggiati in corrispondenza degli scivoli di accesso riservati agli invalidi. Per contrastare ogni forma di degrado, invece, hanno sanzionato e disposto anche l’immediata chiusura di un’attività di vendita ambulante. Il titolare aveva occupato arbitrariamente la postazione destinata al commercio ambulante che era stata assegnata ad un altro venditore.