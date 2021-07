Ardea, concluso con successo il secondo open day vaccinale: 97 cittadini vaccinati in poche ore - L'Eco Del Litorale | Notizie online

(MeridianaNotizie) Ardeam 29 luglio 2021 – “Abbiamo appena concluso la seconda giornata di vaccinazioni anti-Covid. Come previsto, alla luce delle nuove indicazioni del Governo sul green pass, il numero di persone che si è presentato fin dalle prime ore del mattino è stato maggiore rispetto all’open day del 19 luglio ed è proprio in previsione di ciò che come Amministrazione, con la Asl Roma 6 e la Croce Rossa Italiana di Ardea, abbiamo dato la disponibilità per numerosi open day sul nostro territorio. Considerate che nel giro di un’ora sono stati distribuiti circa 100 numeretti con un risultato finale di 97 cittadini vaccinati nella giornata di oggi. Un ottimo risultato che è stato possibile grazie solo grazie allo sforzo congiunto di Amministrazione, Croce Rossa e Asl Roma 6 e forze dell’ordine.