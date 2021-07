XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (245a puntata) LOTTA – MARZIANO MAGNANI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

(Bologna 14 giugno 1936) A 24 anni ha preso parte al Torneo di Lotta Greco Romana, tra i Pesi Medi, classificandosi 15°. E’ stato tesserato per il Club Atletico Bologna. (Bologna 14 giugno 1936) A 24 anni ha preso parte al Torneo di Lotta Greco Romana, tra i Pesi Medi, classificandosi 15°. E’ stato tesserato per il Club Atletico Bologna.

Dal 1948 Bologna vanta uno storico sodalizio sportivo.

Il Club Atletico Bologna, rappresenta la continuità di quegli atleti che nel primo Novecento fecero conoscere Bologna come la capitale della Lotta Greco Romana, quando proprio in quel periodo, il teatro Duse registrava il tutto esaurito con gli incontri della nazionale di Lotta Italiana composta per la maggior parte da lottatori bolognesi. Sotto le due torri negli anni ‘30 erano famosi atleti come Malossi, Gruppioni e Donati che erano definiti i 3 moschettieri della lotta. Successivamente, nel 1948, da una divisione con la Sempre Avanti! nasce il Club Atletico Bologna che si specializza nella Lotta Olimpica e nel Sollevamento Pesi. Dalla Lotta greco romana arriva subito una medaglia olimpica con il peso massimo Guido Fantoni, bronzo alle olimpiadi di Londra del 1948, vincitore ai giochi del Mediterraneo del ’51 e ancora bronzo ai mondiali di Napoli del ’53. Altri atleti come Giuseppe Pirazzoli vincitore dei Giochi del mediterraneo nel 1955 e Marziano Magnani che fu atleta olimpionico a Roma nel 1960 hanno dato lustro alla bacheca del CAB insieme agli innumerevoli titoli italiani assoluti conquistati fino a oggi. Più recentemente nel Sollevamento Pesi l’atleta azzurro Maurizio Bombaci ha vinto il campionato del mondo master 2013 di Sollevamento Pesi, dopo aver vinto per la decima volta consecutiva il titolo italiano assoluto, mentre nella Lotta olimpica l’attuale allenatore Domitru Popov ha vinto in Georgia per la seconda volta consecutiva il titolo mondiale 2019 Master A. Senza dimenticare il veterano Stefano Raspadori che da oltre trenta anni ha calcato i tappeti di lotta di tutta Europa, conquistando il titolo mondiale master di Grappling nel 2013.