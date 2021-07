Sabato 31 dalle 18 alle 22 grande degustazione gratuita del nuovo gelato gusto birra-caffè al Bar-gelateria “Sisto” di Ostia - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Tra i gusti del gelato, alimento principe dell’estate, il caffè ha sempre svolto un ruolo importante, ad Ostia, però, nella storica gelateria “Sisto”, in piazza Anco Marzio, diventa anche il filo conduttore di un nuovo straordinario abbinamento di sapori e colori: la birra caffè.

Gli ingredienti sono tre: il caffè “Buscaglione”, il caffè italiano dal 1899, la birra “Tiber”, prodotta ad Ostia Antica, bionda e frizzante, unite assieme ed amalgamate dai mastri gelatai di “Sisto”, la gelateria di Ostia dal 1953, negli anni ‘60 creatrice degli “Spaghetti di gelato”, delle “Lasagne” e, infine della “Torta allo Zabaione”.

Sabato prossimo, 31 luglio, in piazza Anco Marzio, il battesimo ufficiale del nuovo gusto, destinato a diventare il leitmotive dell’estate, con la voglia di Ostia di tornare protagonista nel settore enogastronomico che sta richiamando sempre più attenzione e visitatori sul litorale romano. Dalle 18 alle 22 sarà, infatti, possibile degustare gratuitamente il gelato alla birra-caffè.

Non è stato facile riuscire a fondere le due più famose bevande d’Europa: la birra, bionda e schiumosa, ed il caffè, scuro e aromatizzato, il tutto, trasformato in un gelato dal gusto nuovo ed assolutamente avveniristico, da consumare per un gustoso dessert e tutto da scoprire negli abbinamenti classici del cono, ad esempio, assieme a crema e pistacchio, con lo zabaione, crema e nocciola.

La birra-caffè nasce dal lavoro della Pro Loco Ostia Mare di Roma che ha messo insieme alcune importanti realtà del territorio, unendo nell’avventura: la Buscaglione Caffè di Stefano Palombini, produttrice di caffè dal 1899, la gelateria “Sisto”, storica espressione artigianale del gelato di Roma e litorale, il birrificio “Tiber” nato da un’idea da Francesco Amato, giovane mastro birraio di Ostia Antica, tutti insieme con l’obiettivo di creare “il nuovo gusto” dell’estate 2021, per il piacere di un gelato che nasce nel nome di Ostia e riporta sul litorale romano un primato che spetta per tradizione.