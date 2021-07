Referendum per abolire la caccia, Care The Oceans sostiene la battaglia - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Attività cruenta e sanguinaria”, al via referendum per abolire la caccia. Nuova battaglia green dell’associazione Care The oceans, organizzazione di volontariato per la difesa diretta della flora e fauna acquatica, che a gran voce appoggia la raccolta firme a livello nazionale per richiedere il referendum abrogativo per abolire la caccia.

“Dal primo luglio e sino a fine settembre parte la grande battaglia di civiltà del comitato Sì aboliamo la caccia, per raccogliere le 500mila firme in tutt’Italia necessarie per portare al voto i cittadini per abolire finalmente questa attività cruenta, violenta, sanguinaria – dichiara Nicola Di Battista, presidente Care the oceans – Sarà possibile votare in tutti gli uffici elettorali del proprio comune di residenza”.