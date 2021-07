OH SPLENDIDA LUNA, BELLA ITALIA, AMATE SPONDE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

« Alta è la notte, ed in profonda calma

dorme il mondo sepolto,

…Io balzo fuori dalle piume, e guardo;

e traverso alle nubi, che del vento

squarcia e sospinge l’iracondo soffio,

veggo del ciel per gl’interrotti campi

qua e là deserte scintillar le stelle.

Oh vaghe stelle!… »

Oh splendida luna !

E continuiamo con il rifugiato in Francia, Monti, che rientrò in Italia giusto dopo il 14 giugno del 1800, data storica della battaglia di Marengo, vittoriosa per Napoleone . Di Monti, poi membro dell’Accademia della Crusca, prolifico poeta e traduttore, amico di Manzoni e ben noto a tutti noi antichi studenti per la sua versione dell’Iliade, vi ripropongo le prime e le ultime strofe di “Per la liberazione d’Italia”, come attualissima rimembranza per chi governa e chi è il governato di turno, in un contesto diverso, quello dell’Europa pacificata e dell’Italia che continua ad essere vittima e protagonista predestinata di abusi e soprusi, di ingiustificabile degrado, forse proprio perché onusta da tanta gloria ed esagerata bellezza…

Bella Italia, amate sponde,

pur vi torno a riveder!

Trema in petto, e si confonde

l’alma oppressa dal piacer.