QUANDO BULLISMO FA RIMA CON TERRORISMO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“C’è chi dice ch’io so’ un prepotente

perchè so’ un bullo dar gaiardo e bello

ma nun m’importa, nun me serve gnente,

chi vo’ parlà co’ me, cacci er cortello.

So’ conosciuto a ‘gni commissariato,

a Trevi, a Ponte, ar Celio, ar Viminale,

all’Isola ciò fatto er noviziato

e adesso ognuno m’ha da rispettà.

Chi è che nun conosce Giggi er bullo?

Eh! N’ha parlato tanto er Messaggero,

dico ‘gni sempre er vero, nun dico impunità.

Si nomini Giggetto, pe’ l’urione,

la gente ha da tremà.

Ce n’ho mandati tanti all’ospedale,

ma tanti, che nun se sa.

Eppoi nun avete mai letto sur Messaggero, su la Tribuna, sur Giornale d’Italia e su tutti l’antri giornali de Roma e dell’altri paesi i ferimenti der solito sconosciuto? Mbè er solito sconosciuto chi era? Ero io! So’ sempre io er solito ignoto della notte. Io so’ ammonito e sorveiato, so’ stato dodici o tredici vorte carcerato e ar manico- mio criminale. E mica me vergogno de dillo, pe’ gnente, anzi me n’avanto – è per questo che le ragazze me vonno bbene – per- chè s’accorgono che ciò un po’ de fegato. A me m’hanno da lascià perde, perchè io puzzo, e puzzo forte. Io divento ‘na pecorella solo quanno vedo la mi’ ragazza, se chiama Nunziatina la Fardona, e tutte le sere tra er lusco e bru- sco, le fronne ar fresco vado sotto le finestre de casa sua e je canto sta canzona qui che mo ve fo sentì. (Al maestro di musi- ca:) Attacca Carcido’.

Ciavete li riccetti

fatti a molla

drento c’è er pidocchietto

che ce balla

drento c’è er pidocchietto

che ce balla

la cimice ce faaa

la sentinella

‘Na sera pe Bettina la Zinnona,

n’affrontai de’ rivali, nun se sa quanti.

S’incontrassimo giù pe’ Tordinona

io je dissi: aò fateve avanti.

Fateve avanti, che a litigà ce godo,

ve voio fà na panza, uno per uno,

da falla diventà ‘no scolabrodo.

Giggetto n’ha paura de nissuno!

Me so’ buttato in mezzo, cor cortello,

volevo falli a pezzi tutti quanti

ma quelli lì erano in tanti

a me me toccò abbozzà.

Ciò preso, è vero, quarche cortellata

ma l’ho lassati annà

perchè la squadra s’era avvicinata

nun li potetti fà.

‘Sti boiacci, infamoni, carognoni, ammazzarono er morto! S’approfittarono de me perchè ero solo. Erano in cinquanta, me se buttarono addosso, me ridussero un San Lazzero che quanno me portarono all’Ospedale, ar pronto soccorso, ce vollero dieci gnumeretti de fil de ferro per ricucimme tutto. Ma m’hanno da capità! Er primo che me vie’ davanti je do un carcio in panza da fallo arrivà in cielo, che si nun passa De Pinedo, co’ ‘na pagnottella imbottita, ha da morì de fame quanto è vero Dio. Fecero ‘no sforzo! E poi in quer momento passava er delegato, con il quale c’è una specie d’incompatibilità de carattere per- chè dice ch’io nun lavoro e frequento cattive amicizie. Ciò provato a lavorà, m’ero messo in società con un amico che lavorava. Avevamo aperto una fabbrica di letti in ferro vuoto. Lui metteva er ferro… io mettevo er voto… Poi ciavevo un carissimo amico che adesso sta in galera perchè ha ammazzato la moie e poi l’ha fatta a pezzi. Lei da viva je lo diceva sempre: io te vojo tanto bene, che per te me farebbe fà a pezzi… Mbè, lui ce l’ha fatta e l’hanno carcerato.Ma è giustizia questa? ‘N’antra vorta m’hanno carcerato perchè, dicono, ho rubbato ‘na forma de formaggio da grattare. Davanti ar pizzicarolo c’era un cartello con sopra scritto: Formaggio da grattare. Io me lo so’ grattato… L’altro giorno sono andato da Faraglia pe’ pijamme una tazza de caffè, pe’ riscallamme la bocca de lo stommaco. Due lire! Due lire un caffè, detto da un omo come me, senza aveje fatto niente de male. Gli ho chiesto: come mai così caro? M’ha risposto: la tassa sul lusso. E stavo vestito così… Domani ce vojo annà co’ ‘na foja de fico. Vojo vedè quanto me fanno pagà. Ma Iddio è giusto. Iddio l’ha gastigati. (Toglie dalla tasca la tazzina da caffè, il piat- tino e il cucchiaino.) C’era scritto compreso er servizio. (Al maestro di musica:) Attacca, Giovacchì, che se ne annamo.

Affaccete alla finestra

o grugno sfranto

der bene mio conoschi

er sentimento

der bene mio conoschi

er sentimento

tu pagheme da beve

ch’io t’amo tanto.