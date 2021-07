VALORE EXPO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

PRENDO LO SPUNTO DALLA STUPENDA OPERA DI UGO NESPOLO CHE HA SUPPORTATO LA REALIZZAZIONE DELLA TARGA “VALORE EXPO” CONSEGNATA QUALCHE GIORNO FA A TANIA CAGNOTTO E DAL GIRO DI FRANCIA CHE STA ENTRANDO NELLA FASE DECISIVA, QUINDI DAL CICLISMO. IN POCHE PAROLE, VOGLIO RICORDARE LE STRAORDINARIE SUGGESTIONI FORNITE AI GRANDI ARTISTI DEL NOVECENTO PROPRIO DAL DINAMISMO A DUE DUE RUOTE E IN PARTICOLARE MI RIFERISCO ALL’EDITORIALE DI FILIPPO TOMMASO MARINETTI SU LA GAZZETTA DELLO SPORT NEL 1910 E A COLORO CHE SEGUIRONO E SEGUONO LA SUA STRAORDINARIA VISIONARIA CORRENTE, IL FUTURISMO . IN QUESTA OCCASIONE, VI PROPONGO OLTRE “IL ROSA DELLA MAGLIA”, ACRILICO SU LEGNO DELLO STESSO NESPOLO (2002) “CICLISTA” DI GERARDO DOTTORI (1916), “DINAMISMO DI UN CICLISTA” DI ENRICO PRAMPOLINI (1921) “MODERNITA’ ” DI FORTUNATO DEPERO ( 1925 ) E “LA FORATURA” DI ALIGI SASSU (1942).