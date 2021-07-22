 VALORE EXPO - L'Eco Del Litorale | Notizie online


Nota del direttore

VALORE EXPO

Ruggero Alcanterini
Pubblicato il

PRENDO LO SPUNTO DALLA STUPENDA OPERA DI UGO NESPOLO CHE HA SUPPORTATO LA REALIZZAZIONE DELLA TARGA “VALORE EXPO” CONSEGNATA QUALCHE GIORNO FA A TANIA CAGNOTTO E DAL GIRO DI FRANCIA CHE STA ENTRANDO NELLA FASE DECISIVA, QUINDI DAL CICLISMO. IN POCHE PAROLE, VOGLIO RICORDARE LE STRAORDINARIE SUGGESTIONI FORNITE AI GRANDI ARTISTI DEL NOVECENTO PROPRIO DAL DINAMISMO A DUE DUE RUOTE E IN PARTICOLARE MI RIFERISCO ALL’EDITORIALE DI FILIPPO TOMMASO MARINETTI SU LA GAZZETTA DELLO SPORT NEL 1910 E A COLORO CHE SEGUIRONO E SEGUONO LA SUA STRAORDINARIA VISIONARIA CORRENTE, IL FUTURISMO . IN QUESTA OCCASIONE, VI PROPONGO OLTRE “IL ROSA DELLA MAGLIA”, ACRILICO SU LEGNO DELLO STESSO NESPOLO (2002) “CICLISTA” DI GERARDO DOTTORI (1916), “DINAMISMO DI UN CICLISTA” DI ENRICO PRAMPOLINI (1921) “MODERNITA’ ” DI FORTUNATO DEPERO ( 1925 ) E “LA FORATURA” DI ALIGI SASSU (1942).

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