STORIA DIVERSA CON I GIOCHI 2020 A ISTANBUL ? - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– Puntualmente i problemi sorgono quando possono essere o divenire tali. Sembra un paradosso, ma il 5 agosto il mondo dovrebbe rivolgere la propria attenzione su Rio e i Giochi Olimpici, piuttosto che sul Brasile e i suoi problemi interni, piuttosto che sulla internazionale del terrorismo. Intanto si trasferisce in una commissione ad hoc la decisione CIO sulla partecipazione russa, intanto il mondo rimane basito da quanto sta avvenendo in Turchia. Forse se per il 2020 fosse andata in porto la candidatura di Istanbul, anzichè quella di Tokio, sarebbe cambiata la storia ?