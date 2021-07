INCENDI : PREVENIRE E' MEGLIO DI CURARE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– Il Capo del Dipartimento Governativo per la Protezione Civile, Fabrizio Curcio, durante l’audizione in Commissione Territorio e Ambiente al Senato, non ha lasciato spazio alle interpretazioni: le risorse per la prevenzione incendi sono pressoché ridotte a zero e quindi non rimane che l’emergenza per tentare di limitare i danni da catastrofe ambientale. La legge quadro 353 sugli incendi boschivi del 2000 era innovativa e prevedeva un adeguato finanziamento da parte dello Stato. Quel finanziamento negli anni è stato progressivamente ridotto fino alla inutilità. Nel frattempo è stata smantellata la Guardia Forestale. lasciando le aree verdi italiane senza alcuna manutenzione e vigilanza. Se facciamo lo stesso ragionamento per i manufatti, come le strade e i ponti, i canali e gli argini dei fiumi, gli acquedotti e gli edifici pubblici, i mezzi del trasporto su ferro e gomma, ne deriva un quadro che impone a chi governa scelte equivalenti ad atti di coraggio, secondo priorità assolute nell’interesse della collettività e del Paese. Tutto questo, finché si è in tempo può e deve essere visto come il primo punto all’ordine del giorno di qualsivoglia governo, indipendentemente dal colore.