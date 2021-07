IL 20 LUGLIO 2012 , LA STORICA FIRMA PER LA PROMOZIONE DELLA DELEGA ASSESSORILE AL FAIR PLAY NEI COMUNI ITALIANI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

ROMA – Tutti i Comuni d’Italia attivino la delega assessorile al fair play. Questa la richiesta avanzata dal Comitato nazionale italiano Fair Play (CNIFP) che, congiuntamente al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia (FVG), ha avanzato all’Associazione nazionale Comuni d’Italia (ANCI) nel corso di un incontro svoltosi nella sede nazionale ANCI di via dei Prefetti a Roma tra i presidenti dell’ANCI, Graziano Del Rio, e del CNIFP, Ruggero Alcanterini. La seduta, promossa e curata dai segretari regionale FVG dell’ANCI Alessandro Fabbro e del Fair Play Daniele Damele, presenti i presidenti regionali dei due organismi, Mario Pezzetta e Mario Virgili, è stata caratterizzata dall’esame della proposta di accordo di collaborazione ANCI-CNIFP elaborato da Damele.

Del Rio ha subito affermato che “il senso educativo dell’iniziativa è elevatissimo. Peraltro – ha aggiunto il presidente dei sindaci italiani – tutto quanto va nella direzione dell’aumento del civismo e della responsabilità comune ci vede del tutto concorde al pari del richiamo al rispetto delle regole”. Gli ha fatto eco Alcanterini che ha ricordato come “il CNIFP è una delle 39 associazioni presenti in Europa e delle 70 nel mondo, siamo un ente bemerito del CONI che punta a favorire l’etica nello sport e nella società”. Sempre Alcanterini ha detto che “la delega assessorile al fair play non dev’essere immaginata come appannaggio solo dei titolari allo sport” per poi ricordare che “quest’iniziativa è esclusiva del CNIFP cui tutti i nostri Comitati regionali e provinciali devono riferirsi”.

All’incontro romano erano presenti anche il vice-presidente nazionale CNIFP Francesco Cassano, i segretari nazionali ANCI Angelo Rughetti e CNIFP Giorgio De Tommaso, nonché la segretaria provinciale del Comitato Fair Play di Udine Monica Moranduzzo oltre ad altri funzionari dell’ANCI.