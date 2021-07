PER I PAESI POVERI, L'INSOSTENIBILE PESO DEL DEBITO... - L'Eco Del Litorale | Notizie online

MOLTI PENSANO CHE IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (FMI) SIA COME L’ORCO DELLE FIABE, MA IN REALTA’ LUI AGISCE IN SINERGIA CON LE BANCHE E RICEVE ORDINI DALL’ESTERNO, PUR AVENDO LA VESTE DI ISTITUZIONE FONDAMENTALMENTE APOLITICA. AVEVO DA GIORNI, DAVANTI AL NASO, UNO DEI MIEI LIBRI DA CATALOGARE, MA IL TITOLO “UNA PIETRA AL COLLO” MI SPINGEVA AL RINVIO. POI, SEMPRE PER VIA DEL CALDO, CHE ANTICIPA LA SVEGLIA, MI SONO SOFFERMATO SUL SOTTOTITOLO “LO SCANDALO DELL’INDEBITAMENTO DEI PAESI POVERI” E QUINDI SULLA SCRITTA IMPRESSA SULLA PIETRA AL COLLO “PAGAR ES MORIR, QUEREMOS VIVIR”. SI TRATTA DI UN SAGGIO DI ROBERTO BOSIO EDITO NEL 1998 DALLA EDITRICE MISSIONARIA ITALIANA. MI SONO IMMERSO NELLA LETTURA E NON SONO RIUSCITO A MOLLARLA SINO ALLA FINE, COME MI CAPITAVA CON I “GIALLI” MOLTI DECENNI FA. BENE, ANZI MALE: QUANTO APPARIVA GIA’ UNA ORRIBILE IRREVERSIBILE REALTA’, SALVO L’AZZERAMENTO COLLETTIVO DEL DEBITO DEI PAESI POVERI COLLOCATI NEL “SUD DEL MONDO”, OGGI E’ ARRIVATO ALL’ESPLOSIONE, DOPO UNA VERTIGINOSA CRESCITA GEOMETRICA. LA PERVERSIONE DI QUESTA AZIONE GIA’ IN ESSERE NEGLI ANNI 70/80 E’ TALE DA FAR IMPALLIDIRE IL PIU’ CINICO E FEROCE DEGLI USURAI, RIPROPONENDO IN CHIAVE DIVERSA COLONIALISMO E SCHIAVISMO. GLI STATI INDEBITATI CON IL SISTEMA DEI PRESTITI A TASSI IMPOSSIBILI, ESPROPRIATI DELLE LORO RISORSE, COSTRETTI A NEGARE I DIRITTI PIU’ ELEMENTARI AL CIBO, ALLA SALUTE E ALLA ISTRUZIONE ENTRANO NEL CAOS E LA DISSOLUZIONE SOCIALE CONSEGUENTE DETERMINA MILIONI DI MORTI E MIGRAZIONI BIBLICHE DI ESSERE UMANI. IL DEBITO DIVENTA STRUMENTO DI CONTROLLO POLITICO DA PARTE DEI CREDITORI, MA ANCHE IL DETONATORE DI UNA MISCELA ESPLOSIVA COME QUELLA DEGLI INTEGRALISMI RELIGIOSI E CULTURALI. LEGGERE QUESTO LIBRO DI BOSIO CON DICIASSETTE ANNI DI RITARDO, MI HA FATTO CAPIRE QUANTO CONTA ESSERE INFORMATI E IN GRADO DI ANDARE ALLA VERA ORIGINE DEI PROBLEMI, QUESTO SPIEGA IN TERMINI CHIARISSIMI LE RIPETUTE AFFERMAZIONI DI PAPA FRANCESCO: “QUESTA ECONOMIA UCCIDE!” …