Incendi di sterpaglie tra Ardea e Pomezia: intenso lavoro per vigili del fuoco e protezione civile Airone - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Giornata intensa per gli Operatori del Nucleo Operativo Airone di Ardea che alle ore 15.40 di ieri, hanno provveduto allo spegnimento di un vasto incendio di sterpaglie ed alberi ad alto fusto in via Severiana 36 angolo Via del Radiofaro. Sul posto il personale di protezione civile, con pickup coadiuvati da autobotte, ha bonificato e messo in sicurezza l’intera area. Terminato l’intervento una squadra si è sganciata per dirigersi nel comune di Pomezia, in via del ginepro in ausilio ai vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia per un incendio di sterpaglie che ha mandato in fiamme anche un’ imballatrice agricola. Tutto questo mentre le altre due squadre provvedevano dietro richiesta del comando polizia locale di Ardea al taglio di un albero che intralciava la carreggiata in Via Forlì. Sul primo intervento effettuato i volontari notavano a terra una targa di una vettura che veniva prelevata e consegnata al Comando di Polizia Locale di Ardea.