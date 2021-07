ArdeaJazz, questa sera gran finale con il trombettista Francesco Lento - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Si conclude oggi la 6ª edizione di Ardea Jazz. L’appuntamento da non perdere con una serata finale che porterà ad Ardea la migliore musica jazz in programma per l’estate 2021. Anche per oggi, il festival si svolgerà nell’area archeologica “Casarinaccio”, a ridosso del centro storico di Ardea che prevede, un’entrata controllata, in Via Francesco Crispi, per un più facile rispetto delle norme anti-Covid.

L’ingresso come sempre è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione visto il limitato numero dei posti a sedere.

A chiudere la VI edizione di Ardea Jazz alle ore 21.30 di Domenica 18 Luglio, il trombettista Francesco Lento che si esibirà con il Quartet Rava.

Ardea Jazz è organizzato dall’Associazione Filarmonica di Ardea con il patrocinio del comune di Ardea. Il Festival, ad ingresso gratuito, si svolgerà in modo statico, rispettando le regole di distanziamento e prevenzione vigenti per cui, è obbligatoria la prenotazione al 347 143 7326 o via mail ardeafilarmonica@tiscali.it. Per sapere tutto su ArdeaJazz e restare sempre aggiornati pagina fb: ardeajazz oppure sulla pagina fb: ardeafilarmonica.