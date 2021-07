– ANTONIO CERRONI ( Roma 12 agosto 1924 – 4 APRILE 2020 ) A 36 anni aveva preso parte al Torneo di Lotta Greco Romana tra i pesi mediomassimi, classificandosi 12°. Vincitore ai Giochi del Mediterraneo nel 1956, era stato tesserato per l’A.S. Borgo Prati Roma. – ANTONIO CERRONI ( Roma 12 agosto 1924 – 4 APRILE 2020 ) A 36 anni aveva preso parte al Torneo di Lotta Greco Romana tra i pesi mediomassimi, classificandosi 12°. Vincitore ai Giochi del Mediterraneo nel 1956, era stato tesserato per l’A.S. Borgo Prati Roma.

05 Aprile 2020. L’ultimo incontro con Antonio, volato in Borea a 96 anni, era stato il 28 settembre 2019, in occasione dei festeggiamenti per i 120 anni della ASD Borgo Prati..