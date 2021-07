SENIOR E NON SOLO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

SI E’ COSTITUITA L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE “SENIOR E NON SOLO” CON IL NOBILE SCOPO DI PROMUOVERE IL RISPETTO DEI DIRITTI CIVILI E LA QUALITA’ DELLA VITA PER COLORO CHE HANNO TRAGUARDATO I SESSANTACINQUE ANNI E IN PARTICOLARE QUELLI CHE HANNO MAGGIORI FRAGILITA’, GLI “OVER AGE”TRA I SETTANTACINQUE, I CENTO ANNI ED OLTRE… LA PRESIDENZA E’ STATA ASSUNTA DALL’ON. SEBASTANO MONTALI, MENTRE IO CONDIVIDO LA VICEPRESIDENZA CON ENZO ARCIONI, STORICO DIRIGENTE E RICERCATORE, ARTEFICE DI STRAORDINARIE INIZIATIVE E ATTIVITA’ IN DIFESA DELLA NATURA…