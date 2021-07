E’ DA IERI CHE PENSO AD ALEXIS TSIPRAS COME AL CORIOLANO DI SHAKESPEARE. ANCHE LUI, COME L’EX GENERALE ROMANO, E’ TORNATO IN PATRIA, DOPO AVER FIRMATO UN TRATTATO DI PACE, QUANDO ERA ORMAI AD UN PASSO DALLA CONCLUSIONE POLITICAMENTE VINCENTE. SAPPIAMO CHE CORIOLANO, TORNATO AD ANZIO DOPO AVER RINUNCIATO ALLA PRESA DI ROMA, FECE UNA BRUTTA FINE. SPERIAMO CHE ALEXIS SE LA CAVI, SMENTENDO LA VISIONE AVUTA DA WILLIAM, GIUSTO QUATTRO SECOLI FA.