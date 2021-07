IL VERO VALORE DELLA EUROVITTORIA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ieri, durante il ricevimento degli “azzurri” di calcio atletica e tennis a Palazzo Chigi, Mario Draghi ha elogiato l’impegno della Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali e riferendosi al valore sociale dello sport ha dato un annuncio informale, ma importante, forse storico, sottolineandone il notevole impegno finanziario. Il riferimento è stato alla volontà di promuovere l’educazione e la salute attraverso la diffusione dell’attività sportivo-motoria con chiaro riferimento ai ragazzi. Forse siamo all’alba di una nuova era, forse verrà presto fatta giustizia di un vulnus che l’Italia non meritava e non meriterebbe, quello che ancora vede l’educazione fisica e sportiva fuori dalle scuole primarie. Con la vittoria al Wembley Arena Stadium, dopo il sobbalzo della Borsa sulla Piazza di Milano, lo 0,7 del PIL in più e l’annunciato rilancio del Made in Italy, forse avremo anche bambini meno obesi e future generazioni di italiani con più salute.