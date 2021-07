Esce il 16 luglio il nuovo singolo di Eros "Non C'è Tempo" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Uscirà il 16 luglio su tutte le piattaforme musicali il nuovo singolo dal sapore estivo Non c’è tempo del musicista e cantautore romano Eros.

Il brano è stato presentato in anteprima a Madrid, in occasione del concerto tenutosi a maggio scorso assieme al cantautore italo-argentino Bruno Bonacorso, dove è stato accolto con grande fervore.

Scritto e prodotto da Francesco Arpino, Non c’è tempo vuole essere una canzone spensierata ed estiva ma con una tematica importante: saper cogliere l’attimo.

Proseguendo il percorso iniziato con il precedente brano di successo “Come un vecchio film”, Eros continua ad esplorare le sonorità del rock con un ritmo incalzante, mischiando sonorità moderne con quelle più vintage.

Il videoclip, che uscirà sempre il 16 luglio su YouTube, è stato girato in vari angoli del Lazio, dai Castelli Romani a Castel Gandolfo, da Ariccia fino ad arrivare ad Anzio, alle Grotte di Nerone e, infine, nei pressi del Colosseo.

NOTE DELL’AUTORE:

“Non c’è tempo è una canzone che non ha bisogno di spiegazioni, basta leggere il titolo per capire tutto. Non abbiamo tempo di fare niente, vogliamo tutto e lo vogliamo subito.

Devo ringraziare Francesco Arpino per avermi chiesto di cantare un suo brano. Non ho potuto dire di no perché Non c’è tempo è quella canzone spensierata e con quella ventata “estiva” che mi mancava ma che nasconde anche una tematica importante. È un brano che parla dell’importanza di saper cogliere l’attimo.

Spero che possa diventare una sorta di tormentone estivo, quella canzone che ascolti durante un viaggio spensierato e che balli a piedi nudi sulla spiaggia e al tramonto, perché per quello c’è sempre tempo…”.

(Eros)